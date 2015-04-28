香港个股：银河证券拟发行新H股筹资近240亿港元，以补充资本金

路透香港4月28日 - 中国大型券商--银河证券 周二宣布，拟通过配售代理按每股11.99港元配售20亿股新H股股份，集资239.8亿港元，以补充公司资本金，当中包括用于融资融券等业务。

公司的声明称，配售股份分别占公司经扩大后已发行H股总数及已发行股份总数的54.19%及20.97%。配售价较银河证券周一收盘价12.72港元折让约5.7%。

该公司表示，拟将发行新股所筹资金，其中约六成用于融资融券业务和股票质押式回购业务、约15%用于其他资本中介业务、约15%用于投资和创新业务，约10%用于补充营运资金。

受国内股市畅旺令经纪、两融（融资融券）等业务收入大增，银河证券去年度净利同比增长77%。不过业务快速增长的同时，负债增速亦明显加快。该公司去年末总资产按年升130%至1,800亿元人民币，负债总额则升185%至1,507亿元，若扣除客户负债后的负债总额升幅则达340%。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)