更新版 1-韩国经济：央行总裁称弱势日圆和中国经济不振打击韩国出口

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* 央行总裁称疲弱经济出现改善迹象

* 青瓦台称经济正在逐步改善

路透首尔4月28日 - 韩国央行总裁李柱烈周二表示，日圆 全线走软以及中国经济不振，影响到韩国出口业，进而冲击该国经济。但他补充称，有迹象显示韩国经济正在复苏。

李柱烈表示，第二季经济发展势头对于未来经济形势将至关重要。

他指出，尽管国内经济复苏速度疲弱，但最近显现出正面迹象。

“我们已经看到，消费者信心跟随股市和房地产交易一道改善，”李柱烈说。

“第一季0.8%的国内生产总值(GDP)增幅可能不完全合意，但表明状况正在改善。”

韩国总统府青瓦台周一晚间表示，在房地产市场复苏的支撑下，国内经济正在全面改善。

青瓦台称国内消费料将回升，同时政府将维持扩张性宏观经济政策以使各个经济领域积聚动力。

日圆兑韩元 隔夜跌至2008年初以来最低位，交易员担心外汇当局可能通过买入美元来间接遏制韩元/日圆升势。日圆和韩元并不直接交易。(完)