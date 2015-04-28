更新版 1-韩国经济：央行总裁称弱势日圆和中国经济不振打击韩国出口

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(新增官方评论)
* 央行总裁称疲弱经济出现改善迹象
* 青瓦台称经济正在逐步改善
路透首尔4月28日 - 韩国央行总裁李柱烈周二表示，日圆 全线走软以及中国经济不振，影响到韩国出口业，进而冲击该国经济。但他补充称，有迹象显示韩国经济正在复苏。
李柱烈表示，第二季经济发展势头对于未来经济形势将至关重要。
他指出，尽管国内经济复苏速度疲弱，但最近显现出正面迹象。
“我们已经看到，消费者信心跟随股市和房地产交易一道改善，”李柱烈说。
“第一季0.8%的国内生产总值(GDP)增幅可能不完全合意，但表明状况正在改善。”
韩国总统府青瓦台周一晚间表示，在房地产市场复苏的支撑下，国内经济正在全面改善。
青瓦台称国内消费料将回升，同时政府将维持扩张性宏观经济政策以使各个经济领域积聚动力。
日圆兑韩元 隔夜跌至2008年初以来最低位，交易员担心外汇当局可能通过买入美元来间接遏制韩元/日圆升势。日圆和韩元并不直接交易。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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