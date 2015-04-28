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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 09:33 BJT

中国企业：三峡南亚公司为巴基斯坦水电项目寻求70亿美元融资

世界银行会员组织国际金融公司(IFC)已斥资1.25亿美元，收购了三峡南亚公司15%的股权，与中国新成立的规模400亿美元的丝路基金投资规模相当。

“我们希望很快能吸引到美国和中东的投资，”Wang Shaofeng表示。“主权基金对该项目有兴趣。我们也在寻求通过收购来增加现金流。”

“我们希望最终能够上市。”

该公司的最大项目将是吉拉姆河上的四个大型水电站。这些水电站将由该公司运营20年，然后交给巴基斯坦。吉拉姆河流经巴基斯坦东部旁遮普省。

Wang Shaofeng说，卡洛特项目需要五年左右才能完工，该公司希望在10月之前完成融资。

该公司正在与巴基斯坦能源监管机构就发电项目的最终电价进行谈判。(完) (编译 白云/汪红英；审校 张荻/王颖)

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