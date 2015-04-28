中国企业：三峡南亚公司为巴基斯坦水电项目寻求70亿美元融资

世界银行会员组织国际金融公司(IFC)已斥资1.25亿美元，收购了三峡南亚公司15%的股权，与中国新成立的规模400亿美元的丝路基金投资规模相当。

“我们希望很快能吸引到美国和中东的投资，”Wang Shaofeng表示。“主权基金对该项目有兴趣。我们也在寻求通过收购来增加现金流。”

“我们希望最终能够上市。”

该公司的最大项目将是吉拉姆河上的四个大型水电站。这些水电站将由该公司运营20年，然后交给巴基斯坦。吉拉姆河流经巴基斯坦东部旁遮普省。

Wang Shaofeng说，卡洛特项目需要五年左右才能完工，该公司希望在10月之前完成融资。