国际油市：美国原油期货下跌，受库存增加预期及沙特评论拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
6月布兰特原油 下跌0.22美元至每桶64.61美元，上日收低0.45美元至64.83。
美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布库存周报前，路透对五名分析师的调查显示，美国上周原油库存料增加130万桶。
救援组织官员周一表示，也门的人道主义情势已经极为糟糕，沙特为首的联盟连续第二日空袭胡塞武装和叛军部队，让暂停对抗以便运送援助物资的希望破灭。
周五的数据显示，美国活跃钻机数量降幅略加快。(完)
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(编译 刘秀红/王兴亚；审校 王颖/李爽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。