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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 08:52 BJT

国际油市：美国原油期货下跌，受库存增加预期及沙特评论拖累

6月布兰特原油 下跌0.22美元至每桶64.61美元，上日收低0.45美元至64.83。

美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布库存周报前，路透对五名分析师的调查显示，美国上周原油库存料增加130万桶。

救援组织官员周一表示，也门的人道主义情势已经极为糟糕，沙特为首的联盟连续第二日空袭胡塞武装和叛军部队，让暂停对抗以便运送援助物资的希望破灭。

周五的数据显示，美国活跃钻机数量降幅略加快。(完)

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(编译 刘秀红/王兴亚；审校 王颖/李爽)

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