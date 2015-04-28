长江期货：中国期指持仓微增，多头资金青睐上证50期指

以下内容节选自4月28日的《期货日报》：

周一沪深300股指期货大幅上涨，连续创历史新高。四份合约持仓量微增227手至201607手。股票与沪深300现货指数连续上涨，使得市场对风险的关注逐步增强，开始出现对调整的担忧。然而，从期货市场观察，当前市场涨势依旧良好，期指尚未出现过热迹象。

周一，前20名席位在IF1505、IF1506与IF1509合约上共持买单146564手、卖单158242手。主力净空持仓量11678手，虽较前一交易日增加1036手，但仍处于低位水平。净空持仓量的增加主要来自主力合约，前20空方合计增持数量超过前20多方。在IF1505上，前20空方合计增持卖单5409手，前20多方合计增持买单3197手。虽然空方合计增持数量较大，然而实际上从前20席位持仓量变动来看，大幅增仓迹象并不明显，仅中国国际期货与中信期货席位分别增持卖单逾千手，分别增仓1637手、1071手。

市场看好大盘指数，在中金所周一公布的IH与IC的前20席位持仓上也有所体现。在IH505上，前20多方合计增持买单8969手超过前20空方合计增持卖单8143手。而在IC1505上，前20空方合计增持卖单数量超过前20多方合计增持买单数量。(完)

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