《香港报摘》--经济日报4月28日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--继南北车、中电投与国家核电合并后，市场憧憬逾百央企将加入重组行列，刺激＂两桶油＂（即中石油 及中石化 ）在内地涨停板，基建及航运股亦全面抽上；单计港股，逾180亿港元资金大举追入重组概念。
* 其他：
--香港电视网络 公告称，本月中向亚洲电视董事会发出透过亚视广播其节目的建议，双方曾分别在上周二（21日）及昨日（27日）就建议进行讨论，未能达成任何协议或原则上的约定或谅解，因此有关建议已于昨傍晚作废。
--汇控 昨天成交达113亿港元，为五年来最大单日成交。据多名重磅基金经理分析，三大因素正刺激汇控转势，先是持货不足的基金追货、刺激大挟空仓，再配合目前市场资金的丰裕，触动＂大笨象＂重新踏出舞步。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。