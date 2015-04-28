《香港报摘》--经济日报4月28日

* 要闻版头条：

--继南北车、中电投与国家核电合并后，市场憧憬逾百央企将加入重组行列，刺激＂两桶油＂（即中石油 及中石化 ）在内地涨停板，基建及航运股亦全面抽上；单计港股，逾180亿港元资金大举追入重组概念。

* 其他：

--香港电视网络 公告称，本月中向亚洲电视董事会发出透过亚视广播其节目的建议，双方曾分别在上周二（21日）及昨日（27日）就建议进行讨论，未能达成任何协议或原则上的约定或谅解，因此有关建议已于昨傍晚作废。

--汇控 昨天成交达113亿港元，为五年来最大单日成交。据多名重磅基金经理分析，三大因素正刺激汇控转势，先是持货不足的基金追货、刺激大挟空仓，再配合目前市场资金的丰裕，触动＂大笨象＂重新踏出舞步。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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