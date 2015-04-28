《交易视点》台债殖利率料高档盘整，并等待美联储会议结果--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月28日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，昨日美债受到核心耐久财订单不如预期，开高后回落6基点，仍处在狭幅盘整区，台债受此影响，一扫上周三以后弱势，殖利率略为回落，但市场量能不足，仍将等待周四FOMC会议新闻稿，预期短线台债将高档盘整以对，五年券104/6期 在0.99-1.03%，十年券104/5期 则在1.53-1.56%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。