《交易视点》台债殖利率料高档盘整，并等待美联储会议结果--群益金鼎证券

路透台北4月28日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，昨日美债受到核心耐久财订单不如预期，开高后回落6基点，仍处在狭幅盘整区，台债受此影响，一扫上周三以后弱势，殖利率略为回落，但市场量能不足，仍将等待周四FOMC会议新闻稿，预期短线台债将高档盘整以对，五年券104/6期 在0.99-1.03%，十年券104/5期 则在1.53-1.56%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)