华安期货：黑色系期货整体弱势，大连焦煤期货面临反弹后回落风险

目前，钢厂及独立焦化厂仍延续对原料精煤的去库存之路，加之大型煤企暂时还没有宣布减产，精煤后市走低的可能性较大。前期铁矿石带动的黑色系期货反弹行情，将随着黑色系期货进入交割月，多头行情或将戛然而止。在黑色系期货整体弱势的背景下，焦煤将面临反弹后的回落风险。

长期来看，国内黑色系期货在需求支撑缺失下，钢厂资金链紧张将继续压低各种原料库存，伴随着季节性去库存周期，这一现状将不断加剧，所以短期补库并不具有可持续性。另外，在焦炭现货价格走低300—400元/吨的背景下，上游煤企挺价，下游钢厂打压，亏损严重的焦化厂将加速去库存和去产能。中长期而言，钢厂及独立焦化厂的去精煤库存趋势不变，这将对焦煤期价构成压力。(完)