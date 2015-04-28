光大期货：短暂调整无碍郑糖长期牛市，未来食糖进口节奏是关键

随着广西甘蔗收榨，全国食糖产量基本已经确定，本榨季进入纯消费季节。消费端的变化相对温和平缓，对于未来行情影响最大的当数进口因素。目前来看，尽管食糖内外价差持续扩大，但进口政策年内发生改变的概率不大。正是看到了进口糖对国内食糖产业的冲击，才有了目前的食糖被纳入自动进口许可管理，进口总量控制等相关政策。糖价从年初的4400元/吨上涨到目前的5500元/吨，糖厂在连续两个榨季亏损后回到盈利水平，如果此时放松进口，释放管控松动信号，无疑会使得糖价急转直下，对行业的发展与稳定实非益事。在政策不发生大改变的逻辑下，估算目前的供需形势，本榨季产量预估1050万吨。