信达期货：需求乏力、仓单压力较大等因素限制沪胶上涨空间

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月28日的《期货日报》：
上周沪胶迎来久违的强势上涨行情，本周资金继续推涨盘面，沪胶主力1509合约强势涨停。上游减产预期以及合成胶上涨均为沪胶上涨提供了一定支撑，但是需求乏力、沪胶比值偏高等众多因素仍将继续限制沪胶上涨空间。
从目前沪胶盘面来看，受收储直接影响的5月合约表现相对疲弱，反映实际需求有限。9月合约推涨资金多为虚盘，实际接货需求较差，并且9月合约仓单注销压力较5月明显偏大。在相关因素炒作过后，资金将面临撤退压力，9月合约高升水局面料难持续。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。