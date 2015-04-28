版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 08:55 BJT

信达期货：需求乏力、仓单压力较大等因素限制沪胶上涨空间

以下内容节选自4月28日的《期货日报》：

上周沪胶迎来久违的强势上涨行情，本周资金继续推涨盘面，沪胶主力1509合约强势涨停。上游减产预期以及合成胶上涨均为沪胶上涨提供了一定支撑，但是需求乏力、沪胶比值偏高等众多因素仍将继续限制沪胶上涨空间。

从目前沪胶盘面来看，受收储直接影响的5月合约表现相对疲弱，反映实际需求有限。9月合约推涨资金多为虚盘，实际接货需求较差，并且9月合约仓单注销压力较5月明显偏大。在相关因素炒作过后，资金将面临撤退压力，9月合约高升水局面料难持续。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐