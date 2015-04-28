《香港报摘》--信报4月28日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--中国国有石油企业合并传言昨天又再言之凿凿，更传出央企大规模并购重组潮将出现，刺激中资石油石化、航运及铁路股等股价急升。不过，消息却在昨天收市后遭到各方否认，有分析认为，两大油企合并可行性甚低，惟只要牛市格局未变，央企重组概念将持续有炒作。
* 其他：
--＂五一黄金周＂于本周五开始，香港旅游发展局主席林建岳表示，反水货客行动对本港旅游业带来负面影响。初步计算，4月首两周来港旅客仍录得单位数跌幅，现阶段难以估计黄金周旅客人数，但从5月份酒店订房数字反映情况并不乐观。
--市场资金充裕，中银香港 本月第六次调低人民币定存利率，一年期定存息率大减0.65个百分点，至2.9%，多家银行包括渣打 及星展香港等亦进一步下调人民币定存息率。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。