《香港报摘》--信报4月28日

* 要闻版头条：

--中国国有石油企业合并传言昨天又再言之凿凿，更传出央企大规模并购重组潮将出现，刺激中资石油石化、航运及铁路股等股价急升。不过，消息却在昨天收市后遭到各方否认，有分析认为，两大油企合并可行性甚低，惟只要牛市格局未变，央企重组概念将持续有炒作。

* 其他：

--＂五一黄金周＂于本周五开始，香港旅游发展局主席林建岳表示，反水货客行动对本港旅游业带来负面影响。初步计算，4月首两周来港旅客仍录得单位数跌幅，现阶段难以估计黄金周旅客人数，但从5月份酒店订房数字反映情况并不乐观。

--市场资金充裕，中银香港 本月第六次调低人民币定存利率，一年期定存息率大减0.65个百分点，至2.9%，多家银行包括渣打 及星展香港等亦进一步下调人民币定存息率。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘