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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 09:29 BJT

芝加哥期市：玉米期货七连跌，并触及六个月低点

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           475.75     2.50  +0.53%    -2.61%     506.63   25
    CBOT玉米           363.75    -1.00  -0.27%    -1.29%     383.23   23
    CBOT大豆           974.75     1.75  +0.18%    +0.41%     973.03   57
    CBOT稻米           $10.15    $0.03  +0.25%    -1.36%     $10.78   36
    美国原油           $56.70   -$0.29  -0.51%    -0.79%     $51.76   65
    汇率
    欧元/美元          $1.087  -$0.001  -0.12%    +0.01%
    美元/澳元           0.786    0.000  +0.05%    +0.61%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
   
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 王丽鑫/王颖)

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