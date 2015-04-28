金属期市：伦铜走高，有关中国将采取新刺激举措的预期带来提振

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国国家统计局周一公布数据显示，3月工业企业实现利润总额5,086.1亿元人民币，同比下降0.4%。
中国发改委高级官员周五表示，中国将采取更多行动提振经济，保持经济平稳运行有较大政策空间。
周一公布的一份行业报告显示，美国4月服务业活动扩张速度略慢于3月的七个月高点，因新业务增长放缓；但聘雇加速至去年6月以来最快。
全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 的副总裁称，中国铝将充斥全球市场的担忧是没有理由的。(完)
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(编译 王颖/王兴亚；审校 郑茵/戴素萍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。