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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 09:19 BJT

金属期市：伦铜走高，有关中国将采取新刺激举措的预期带来提振

中国国家统计局周一公布数据显示，3月工业企业实现利润总额5,086.1亿元人民币，同比下降0.4%。

中国发改委高级官员周五表示，中国将采取更多行动提振经济，保持经济平稳运行有较大政策空间。

周一公布的一份行业报告显示，美国4月服务业活动扩张速度略慢于3月的七个月高点，因新业务增长放缓；但聘雇加速至去年6月以来最快。

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 的副总裁称，中国铝将充斥全球市场的担忧是没有理由的。(完)

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(编译 王颖/王兴亚；审校 郑茵/戴素萍)

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