《香港报摘》--其他报纸重要消息4月28日

* 明报：

--在中港两地股市再创海啸后新高下，轮证（认股证和牛熊证）市场资金却倾向看淡后市。据摩根大通香港认股证牛熊证销售及市场部主管张智卓透露，以该行牛熊证资金为例，便有75%资金流入买熊证。

* 苹果日报：

--首创置业 宣布，昨透过公开市场以56.4亿元人民币投得北京中关村永丰产业地皮，总建筑面积20.87万平方米，是住宅混合公建用地，项目配建6.05万平方米自住型商品房及7,500平方米公租房。

* 东方日报：

--自金管局出手施压银行向财务公司收紧放贷后，财务公司整合潮的压力逐步浮现，环球信贷 及香港信贷 均称获小型财务公司洽商寻求＂接盘＂。其中环球信贷正积极寻求海外集资，有信心今年资金成本可降至7%以下。

* 星岛日报：

--集成伞业 上市不足三个月，股价暴涨17倍，市值由7亿港元跃至120亿港元。市场人士认为，内地资金涌港，本港新股炒作有A股化趋势，升幅已经脱离基本面，吁散户注意风险。

* 文汇报：

--市传江苏省无锡市地方性证券商--国联证券已向港交所 递交上市申请，初步集资4亿美元。市场消息指，该行正在港会见投资者，保荐人为交银国际、农银国际及齐鲁国际。(完)