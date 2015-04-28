瑞士金融：央行活期存款上周升至纪录高位，说明央行或已打压过瑞郎

路透苏黎世4月27日 - 上周瑞郎录得两个月最大跌幅，同期商业银行存放在瑞士央行的活期存款规模触及纪录最高位，表明央行可能进行了干预，以削弱瑞郎币值。

瑞士央行1月意外决定放弃1.20的瑞郎兑欧元汇价上限后，瑞郎兑欧元猛涨。

自那以后，瑞郎缩减了一些涨幅，外界也在密切关注商行存放在央行的活期存款数据，以寻找央行干预汇市削弱瑞郎的可能迹象。瑞郎贬值将有助于靠出口拉动的瑞士经济。

瑞士央行周一的数据显示，截至4月24日当周，央行的活期存款为3,858.99亿瑞郎，高于之前一周的3,839.84亿瑞郎，并创下自2004年开始公开这一数据记录以来的最高位。

“活期存款增加的事实暗示，瑞士央行可能一直在积极购买外国资产，尤其是以欧元计价的资产，”IG Bank的市场分析师Andreas Ruhlmann说。

活期存款可自由转账或转为现金，它衡量的是商行存放在央行的资金量。

瑞士央行可通过外汇互换和回购自己的债券提高这类存款的规模。

在被问及央行可不可能干预汇市时，瑞士央行发言人拒绝置评。

瑞郎兑欧元 上周下跌0.8%，创2月中旬以来最大周度跌幅。(完)