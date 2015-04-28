中国金融：存款保险费率约万分之一到万分之二，可动态调整--央行行长

路透上海4月28日 - 中国央行行长周小川日前表示，综合考虑国际经验、金融机构承受能力等因素，中国存款保险制度起步时的费率水平大概在万分之一到万分之二，远低于绝大多数国家存保起步时的水平以及现行水平。

第一财经日报周二引述他在接受包括该报在内等多家媒体采访时指出，费率标准并不是固定不变的，可以根据经济金融发展、金融机构风险状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素进行动态调整。

周小川并称，在投资方面，存保基金遵循安全、流动、保值增值的原则，只投资政府债券、中央银行票据、信用等级较高的金融债券。

对于存保制度中是否有定期调整偿付限额的机制，他指出，一种观点是，存保的偿付限额像其他物价指数化产品一样，需要自动调整机制，类似工资指数化和物价挂钩的安排。目前看来，要求搞指数化的压力不大，可以分阶段调整，如果过了三年五年这个限额不合适了，再做一次修改也未尝不可。

央行副行长潘功胜此前曾表示，中国的存款保险费率远低于其他国家，且费率也不是一成不变的，会根据情况的变化进行调整。他并称，该制度的推出目前不会对商业银行产生大的影响。