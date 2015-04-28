港报财经评论：大象变醒狮再掘冷门股--经济日报4月28日

大象变醒狮再掘冷门股/林瑞芬 狮王苏醒，汇丰 昨涨3.6%，助恒指企稳28,000楼上，收报28,433，升1.3%。国指收报14,741，升1.7%，大市成交额1,909亿港元。技术看，汇丰昨以裂口上升，看淡的投资者急忙补仓，昨收报76.45港元，短期挑战84港元的机会大。汇丰由传卖英国资产以及迁册虽引发短期强势，但中期还是看核心业务的增长动力，近年汇丰动力减弱，中期盈利增长仍待观察，故股价持续上升能力始终不及中资股。 恒指藉汇丰突破企稳28,000，有点意料不到，可见资金市的威力，轮流炒令落后股有机会追涨。技术上，恒指上破28,000下一关是29,000。不过，后市大升动力始终要靠中资股。国指昨收14,741，虽升，惟未与恒指同步创新高，暂受制15,000阻力，为恒指的升势构成不明朗因素，港股的持久上升动力仍靠内银股。据路透社引述消息指，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE.HK>，那就是央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。若如此，内银股必成国指勇破15,000催化剂，恒指的升浪将不会以29,000作止步。 传中石油 及中石化 合并，央企合并潮炒作势持续，上证昨涨破4,444点，升3%至4527，升势未停。两股是否合并？难证消息真伪，但两股资产庞大，一旦合并，磨合过程相信也要以年计算，届时市况都不知变成点？论并购重组的迫切性，中资航运企业的可能性更大于石化双雄。PE值相对低的石化双雄此际借消息急升，由蓝筹股上升带动升市，稍减市场忧心A股泡沫化疑虑。港元汇价仍强，资金充裕有助资金轮流炒作。中资股走势仍旺，顺着国策掘股，高铁设备股、核电股已一一起飞了，可留意一向较为冷门的卫星股，亚太卫星 可留意。主要是“一带一路”的发展，对亚太卫星也是大机遇。据国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南上周末在会议上提示，“一带一路”建设重点在基础设施、互联互通，要进一步重视和推进通讯产业走出去。(B07)

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国指势强，待破15,000/余少文 中国内地股市继续见七年高位，中国QE和央企合并等概念炒作下，国企指数可升破15,000点后见16,000点。尽管内银股今年盈利增长空间收窄，但QE下仍可留意。A股昨日裂口走高，当中上证综合指数升133点或3%，收报4,527点，是七年高位，沪深两市成交额合计超过1.6万亿人民币。而国企指数升252点或1.7%，收报14,741点，成交额348亿人民币，有73%主板H股随大市走高；至于红筹指数升75点或1.4%，收报5,595点，成交额108亿人民币。 虽然A股和港股昨日显着造好，恒生指数创七年多高位，但国指昨日早段升势明显不及恒指和早前升浪，即使午后转强，仍然处于提及的14,000点至15,000点区间上落，又或旗形整固，指数要放量升破15,000点便可以上试16,000点，然后挑战16,900点。因为国指升破15,000点，即突破长方形顶部，量度目标16,000点，而16,900点则是指数由20,609点跌至4,792点，以0.764倍反弹16,876点附近。即是说目前要耐心等待，等指数向上突破时出手，又或等指数回落至13,500点水平入市，因为13,500点是指数在4月9月上升裂口所在，由于指数处于强势，未必会跌至13,000点。又若然恒指要冲击历史高位31,958点，可以带动国指同样冲击历史高位20,609点，潜在上升空间约40%，较恒指的12%潜在上升空间更大，故后市会以中资股为主导。 大市昨日炒央企合并和中国量化宽松，前者令中国石油 和中国石化 的A股升停板，H股更是国指领涨股，后者上周已炒QE概念。只是央企合并概念股下，500强企业合并后仍然是500强企业，相信合并会以中、小型央企为主，产生的协同效应更大，如保利置业 和福田实业 等。至于QE会透过买银行的资产从而增加信贷投放，还是定向放水，比较倾向后者，因为中国上一次QE引起的大量地方债问题，目前仍未解决，资产质素下降问题在近年陆续浮现。不过，上述概念仍有炒作空间，央企合并仍要靠估，但货币宽松政策对内银股基本有利，内银股暂只有中信银行 、重庆银行 和民生银行 公布首季业绩，信行盈利只升2%至109亿人民币，重行则升14%至8.97亿人民币。(B05)

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