港报财经评论：发掘大牛市投资主题--信报4月28日

发掘大牛市投资主题/习广思

上证综合指数狂涨3%，突破4,500点关口，中港投资者笑逐颜开。中国内地政府今次以股治债、以市场集资助国企改革，招数愈来愈多。近日中国内地媒体祭出多个板块炒作主题，例如提出央企大合并，“两桶油”即时涨停。香港投资者要跟贴中国内地行情，最好开市前先看看中国内地财经报章、网站新闻。早前多个中国内地网站转载一篇报道，指出国资委确定下一步的国企改革重点，央企将进行大规模兼并重组，央企数目将从目前的112家，合并重组为40家，大减超过60%，力度之大前所未见。

市场因此引发联想，中石油 及中石化 在合并传闻下，两者的A股双双涨停，H股则分别升6.7%及7.2%。把相关报道翻查再翻查，有关传闻更早的版本是来自《华尔街日报》的一篇报道，提到中国官方正在考虑将大型国有石油企业进行超级合并，可能方案包括中石油与中石化合并、中海油 与中化集团合并。这篇报道早于2月17日出街，到现在才引发相关炒作，因为市场不太相信以上传言。直至中国内地媒体刊出一篇国资委大规模合并央企的报道，方有此威力。

有关“两桶油”合并的传闻，中银国际认为，中石化和中石油两家公司母公司合并的传闻不可靠，因为这两家公司“联姻”将滋生垄断，有损中国内地石油行业。另外，与南北车不同，中国石油企业不需要联合起来进军国际市场。国资委已发出声明，否认对央企进行大规模兼并重组。中国内地对国企进行整改是事在必行，然而把“两桶油”直接合并，则未免太过夸张，相信个别仓储、运输等资产的调动整合机会较大。至于长期业绩欠佳，但有私有化、重组等传闻的上石化 及仪征化纤 ，昨天分别升19.5%及12%，可见炒风之炽热。中国内地股市火热，中国内地财经媒体也积极发掘投资题材，据一份中国内地财经报刊报道，为保障“一带一路”通讯卫星讯号无障碍，中国内地相关企业和政府机构已经对“一带一路”的卫星发射进行了规划和研究，未来3至5年内，将会发射多颗通讯卫星，“一带一路”途经国家的通讯讯号也将逐步实现全覆盖。(B02)

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金价1,173.77美元不可失/ 苏子

上周五美国公布的3月份耐用品订单结果虽然远较市场预期为差，并因此令市场担心美国第二季的经济增长动力亦会继续转差，故6月份甚至9月份息口上调的可能性已大降，美元亦因此出现连续两周下跌的情况，可惜金价却未能受惠于美元转弱，反而更跌破近期升幅的50%调整目标（1183.40美元）及1,178美元两大关键支持。幸而破位后仅低见1175美元便已止跌回稳，最后收市时已升回1,178美元阻力以上。从价位走势上看，上周五金价出现不升反跌的异常走势，很大可能为国际大户利用技术走势的破位来触发止蚀沽盘图利。

由于昨天亚洲市及欧洲市早段，金价一直未见再次跌破1,178美元关键支持位，到美国入市前夕，金价更已自亚洲市的1,178.60美元低位显着回升至1,185美元以上，即近期升幅的50%调整目标（1183.40美元）已失而复得。这反映上周五大户的杀止蚀沽盘图利行动极可能已告一段落。因此，在市场知悉本周三美国公布首季GDP初值结果及周四凌晨联储局的议息结果前，相信金价较大机会以上落市的走势模式继续运行。

但由于希腊可能出现债务违约的危机风险因素，一直未能刺激避险资金重投黄金的怀抱，加上上周五美元的下挫亦未能令金价重返1,200美元心理关口以上，反而更跌破近期升幅的50%调整目标收市，这反映金价的市底十分疲弱，稍后一旦再度下破1,178美元的关键支持，料届时的沽压将会明显增加，并结束上落市的走势模式，相信上周五所造的1,175美元低位成功跌破的机会甚高。留意一旦金价失守上周五的低位后，有否足够动力顺利跌破近期升幅的61.8%调整目标（1,173.77）并在之下收市，若出现此情况，料金价随后的走势肯定会继续转劣，相信近期升幅的76.4%调整目标（1,162美元）将会面对严峻考验。短线而言，金价要升回50天平均线阻力（1,191美元）以上收市才可避免继续往下寻底。(B12)

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