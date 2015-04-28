港报社评：政改民意战不会有赢家，搭下台阶撬票才是上策--明报4月28日

政府公布政改方案后首个周末，问责官员落区宣传，争取更多市民支持。不过，官员只是乘坐开篷巴士在港九新界走一圈，并未出现官民面对面讨论政改的场景。官员＂落区不落地＂，是要避免因为少数激进人物冲击引起混乱和冲突，事态反映官员对激进人物避之唯恐不及。

今次政改，泛民阵营从较早期开始就由激进极端人物主导，以＂公民提名＂等诉求綑绑泛民党派，温和民主派被挤压得靠边站，大大压缩了官民理性讨论空间；民主派议员从占领行动之后都不参与政改谘询，可见激进极端紧箍咒的无形威力，使他们动弹不得。

政府打民意战，意图争取更多市民支持政改，以收倒逼民主派议员之效。对于这个策略，不少意见都认为效果有限；若民主派打反民意战，则双方开打起来，只会坚守原来立场，更难有转圜余地。另外，两阵对圆只会恶化互动，鸿沟将更扩大。从政改方案公布之后连串事态发展，上述估计已经呈现；若持续下去，不单民意战不可能有赢家，社会秩序会否再次受冲击，进而影响到稳定，是不能漠视的可能发展。

泛民坚持否决方案，固然有不当之处，不过当局未搭建下台阶，让并非铁板一块的民主派议员部分成员有可能考虑转而支持通过政改方案，这是当局未尽全力。例如当局明确陈述特首普选安排的优化空间和方向，又表明落实特首普选之后就可启动下一步立法会议席全部普选的安排等，若当局在这两点有说法，对通过政改会是助力，市民也可以有实在的凭藉倒逼民主派议员，要他们先让选民取得一人一票的权力，徐图后计争取民主。(A03)