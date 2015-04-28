港报社评：激进行动重燃，泛民随时烧上身--星岛日报4月28日

旺角昨日凌晨再现激进示威人士扰乱秩序、与警对抗甚至包围警署的场面。最新一轮的普选特首政改方案宣传战，为愤世疾俗者提供了上街抗议和追击官员的藉口，滥用言论和集会自由去破坏治安。任何讲求法治的社会都不应姑息这类行动，曾经为此付出惨重代价的泛民主派政党更应与行动划清界线，加入谴责行列。

示威者深宵叫嚣，冲出马路，把垃圾桶等推到路中心做障碍物，阻塞交通，又拍打路过车辆，还包围一辆电视台采访车，罔顾别人安睡、行动自由、财物保障基本权利，更侵犯新闻采访自由。

政改也好，反内地客也好，激进分子继续寻找机会冲击社会秩序和挑衅警方。部分参加者根本是利用一些冠冕堂皇的藉口，以求让自己的反社会行为合理化。激进组织则利用部分市民这种心态和冲动，来达到本身的政治目的。

泛民政党当初没有与这些激进行为划清界线，一来希望藉此壮大阵营和声势，加强施压筹码，二来担心被人批评软弱，甚至反过来成为被狙击的对象，结果是这些激进行为触发民怨，市民把帐算到泛民头上，令泛民元气大伤。

现在政改方案会交上立法会，快将进入审议阶段，泛民势必鼓动群众上街施压，激进分子就更加趁机滋事。泛民必须摆脱以群众作讲价筹码的心态，不但不应该鼓励这些激进行动，更须清清楚楚与这类行动划清界线，包括严词谴责昨日凌晨的滋事行为。

要是社会齐心谴责，激进分子愈感孤立，其破坏力就愈小。如果泛民政党畏首畏尾，任由导火线点燃出激进破坏行为，恐怕到时吃亏的又会是泛民自己。(A06)