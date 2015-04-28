港报社评：政治争拗大时代，勿把法庭妖魔化--信报4月28日

即使没有电视剧《大时代》重播引起热潮，今时今日的香港也是彻头彻尾的大时代，既是很坏的大时代，亦是很好的大时代。很坏的意思是说，一场政改风波把香港牵扯到史无前例的激烈对抗，悲观的人担心狮子山下从此由盛转衰；很好的意思则是，乐观者没有因为政治争拗不断恶化而感到气馁，反而认为没经历过大乱，不可能带来大治。

＂2017，一定要得。＂目前而言仍是一厢情愿，因为手握否决权的泛民主派立法会议员依旧坚决说不，政改方案获得通过的机会由始至终未超过1%。在这样莫衷一是的纷扰政局之下，我们留意到两个趋势，其一是官民正面交锋已然无可避免，其二是愈来愈多人基于不同的政治立场高喊＂法治已死＂。

官民与警民交锋，本来依法处理就是了，可是在这个高度政治化的大时代，愈来愈多人对于何谓依法，存在着迥异甚至诡异的诠释。不久前，有亲建制的团体于高等法院门外示威，抗议法官判决不公，默哀一分钟，围绕三个圈，并且宣读悼文曰＂法治已死＂。这些抗议者指摘法官有政治立场，他们不满的是＂警察拉人，法官放人＂。

香港最宝贵之处莫过于法治健全，不受行政部门干预的司法独立赢来民众信赖，不管各党各派政见如何，绝对不应该拿法官作磨心，否则香港将会付出沉重无比的惨烈代价。假如＂法治已死＂讲多变真，司法独立不再是信心保证，谁来制衡行政霸道？谁来阻吓暴民骚乱？

争取民主固然是好事，盼望大乱之后出现大治也没有问题，但政争切勿目无法纪，更加不容把法庭妖魔化。(A02)