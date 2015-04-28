港报社评：搭央企合并顺风车，股民要知机--经济日报4月28日

市传中央拟大规模推央企合并，触发中港股市昨大涨。央企合并是行之有年的国策，惟央企要进一步整合难度极高，势难一蹴而就。市场更忧此恐助长寡头垄断，扼杀民企生存空间。

中港股市昨牛气如虹，除内地上证指数大涨逾3%外，港股恒指亦一度急飙逾500点，主因是有内地传媒引述消息指，中央拟启动新一轮央企重组，将央企由现时112家整合至40家，市场憧憬合并将大幅推升央企股价。中央是否有此具体计划仍是未知之数，但央企合并确是中央长期国策。

中央自2003年成立国资委，主要工作之一正是推动央企合并，以提升经营效率。具体而言，此至少有对内、对外两方面好处。

其一，对内而言，过去有不少央企业务重叠，投资取向大同小异，往往造成严重重复建设。如内地三大电讯商的网络建设多年来各自为政，设备重复投资，估计造成数千亿元国有资产浪费。业务相近的央企若合并，有助节省成本，以提升国有资产营运效率与盈利能力。

其二，对外而言，近年多家央企积极＂走出去＂，争取国际合约，但往往出现多于一家央企竞逐同一项目、自己人打自己人的窘境。就如中国南车与北车，过往经常在竞投海外铁路项目时斗开低价，中央今年终将南北车合并成＂中车＂，以避免央企间的恶性竞争，整合实力与其他国际巨头争雄。

虽然推动央企合并是长期国策，但投资者对此不宜过分心红，因央企整合已进入深水区，由过去大央企吞并小央企，现时已演成大型央企之间的整合，难度愈来愈高。

市场亦难免忧心，一旦央企巨头合并成更大巨无霸，或造成严重寡头垄断，加剧国进民退，反窒碍市场竞争，扼杀民企生存空间，此对内地经济改革，以至民企股的盈利前景与股价，恐构成负面冲击。

故央企合并传闻，在牛气冲天的股市中纵掀起央企股一轮炒作，但投资者须明白，央企合并难短期内成事，单靠炒消息难以持久，亦须留意民企股会否借势调整，逐浪要格外留神。(A12)