港报社评：坚持依法普选，不容暴力绑架香港--文汇报4月28日

继特区政府问责官员上周末坐巴士巡游宣传政改方案遭反对派狙击后，前晚一批声称购物分子冲击警方，包围旺角警署及电视台采访车。这显示反政改的暴力违法行为重新抬头。

反对派的激进行动毒化了正常的政改氛围，并可能令社会再度陷入激烈动荡，激起公众愤慨和批评。

前晚至昨日凌晨，一批声称购物的人冲击警方，包围旺角警署及到场采访的无线新闻采访车。在事件中被拘捕的8人，涉嫌袭警及普通袭击等罪名。反对派这次反政改的暴力违法行为，暴露反对派欲重演去年非法＂占中＂的大规模动乱，企图再次胁迫特区政府和中央在政改原则底线上作出让步。

依法落实普选，符合香港主流民意和整体利益，少数人的暴力行径企图绑架整个香港社会，损害香港整体福祉。古今中外无数的历史和现实经验告诉我们，如果因为有些人威胁发动激进违法活动就屈服，那只会换来更多、更大的违法活动。如果这样，香港将永无宁日，国家将永无宁日。这是一个大是大非的问题，特区政府和中央的立场是坚定而明确的。

激进滋事分子包围及拍打电视台采访车的车身，是对新闻自由的严重侵害。无线电视新闻部强烈谴责包围采访车、严重妨碍新闻自由的行径。连一向站在反对派立场说话的记协也不得不谴责包围及拍打到场采访的无线新闻采访车的行为。激进反对派不仅狙击官员落区宣传政改，而且狙击到场采访的传媒工作者，这暴露反对派越是暴戾恣睢，就越是心虚胆怯。这恰恰说明，政府宣传政改和传媒报道反对派反政改的暴力违法行为，击中反对派的要害。(A06 )