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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 09:33 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月28日-5月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月28日(二)

巴西利亚--巴西央行召开为期两天的货币政策委员会会议。

新加坡--新加坡金管局发布宏观经济评估报告(0400)。

伦敦--象牙海岸财长Niale Kaba在伦敦证交所发表演说。

首尔--韩国央行公布4月政策会议记录(0700)。

4月29日(三)

布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu参加金融研讨会。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。

曼谷--泰国财政部公布最新经济预估(0400)。

4月30日(四)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1000)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1400)。

首尔--韩国央行发布向议会提交的货币政策报告(0300)。

安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0700)。

5月1日(五)

暂无重要经济事件。

5月4日(一)

圣地亚哥--智利央行公布4月政策会议记录(1230)。

5月5日(二)

利雅得--欧洲货币杂志(Euromoney)举办沙特阿拉伯会议(至5月6日)。沙特财长Ibrahim Al-Assaf发表主旨演讲。

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布货币政策决议。

布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至5月6日)。

拉巴特--摩洛哥央行召开货币和金融委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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