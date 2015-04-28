《新兴市场重要经济事件预告》--4月28日-5月5日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月28日(二)
巴西利亚--巴西央行召开为期两天的货币政策委员会会议。
新加坡--新加坡金管局发布宏观经济评估报告(0400)。
伦敦--象牙海岸财长Niale Kaba在伦敦证交所发表演说。
首尔--韩国央行公布4月政策会议记录(0700)。
4月29日(三)
布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu参加金融研讨会。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。
曼谷--泰国财政部公布最新经济预估(0400)。
4月30日(四)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1000)。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1400)。
首尔--韩国央行发布向议会提交的货币政策报告(0300)。
安卡拉--土耳其央行发布季度通胀报告(0700)。
5月1日(五)
暂无重要经济事件。
5月4日(一)
圣地亚哥--智利央行公布4月政策会议记录(1230)。
5月5日(二)
利雅得--欧洲货币杂志(Euromoney)举办沙特阿拉伯会议(至5月6日)。沙特财长Ibrahim Al-Assaf发表主旨演讲。
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布货币政策决议。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至5月6日)。
拉巴特--摩洛哥央行召开货币和金融委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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