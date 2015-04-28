《全球重要经济事件一览表》--4月28日-5月5日

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4月28日(二)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议。

雅典--希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)和国务部长Panagiotis Nikoloudis会见瑞士财政部官员代表团，讨论两国税务当局加强合作事宜(0900)。

德国埃森--欧洲央行管理委员会委员魏德曼在政治论坛上发表讲话。(1730)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月29日)。

4月29日(三)

维也纳--奥地利财长Hans Jorg Schelling和瑞士财长维德默-施龙普夫就联邦税务组织进行讨论(1630)。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，随后将发布政策声明。(1800)

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0730)。

柏林--德国央行理事Andreas Dombret就“让他们倒闭--银行业和市场经济”发表讲话。(0725)

塔林--爱沙尼亚央行总裁Ardo Hansson将谈论爱沙尼亚和欧元区经济。(0800)

4月30日(四)

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在美国独立社区银行家协会(ICBA)华盛顿政策峰会上，就“订制社区银行监管制度”发表讲话。(1230)

都柏林--前欧洲央行总裁特里谢将在一次活动上发表讲话。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹将在国会上议院下属委员会发表证词。(1430)

柏林--爱沙尼亚央行总裁Ardo Hansson将谈论欧元区经济。

东京--日本央行召开货币政策会议。

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。

马德里--西班牙政府将公布宏观经济预测，这是其2015-2018年稳定计划的一部分。

5月1日(五)

费城--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上，做主题为“消费者信贷问题”的演讲(1230)。

美国橙市--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市场的货币政策：是否出现新范例？”的演讲(1945)。

5月4日(一)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在该行举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议上，致欢迎和开幕词。(1300)

波士顿--美联储理事塔鲁洛在波士顿联储举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议开幕式上发表讲话。(1305)

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Pacific Community Ventures午餐会前就“通过小企业创造就业和经济机会”发表讲话。(1910)

5月5日(二)

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在西南州立大学举办的市政公共论坛上发表讲话。(0000)

悉尼--澳洲央行召开利率会议。(0430)

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚举行记者会，发布法国央行年度报告。

蒙特利尔--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins将在蒙特利尔都会贸易局发表讲话。(1630)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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