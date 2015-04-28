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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 09:44 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初升逾3角创近半年新高，外资持续汇入

路透台北4月28日 - 台币兑美元 周二盘初升逾3角，创近半年新高，随韩元 走强。汇银人士表示，外资持续汇入；不过台股小幅下跌，对后市可能有影响。

台币兑美元盘初最高报30.476，涨0.385；此前盘中高点为去年11月3日的30.380。

本地时间9:25，台股 盘初小跌0.21%，但盘中一度触及10,014.28点的逾15年新高。

韩元兑美元 则是上涨至1,071.7，上日收在1,073.0。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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