台湾汇市：台币兑美元盘初升逾3角创近半年新高，外资持续汇入

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月28日 - 台币兑美元 周二盘初升逾3角，创近半年新高，随韩元 走强。汇银人士表示，外资持续汇入；不过台股小幅下跌，对后市可能有影响。
台币兑美元盘初最高报30.476，涨0.385；此前盘中高点为去年11月3日的30.380。
本地时间9:25，台股 盘初小跌0.21%，但盘中一度触及10,014.28点的逾15年新高。
韩元兑美元 则是上涨至1,071.7，上日收在1,073.0。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。