《焦点》苦恼通缩？接下来市场或因油价反弹推高通胀而头疼

这仍不及欧洲央行“低于但接近”2%的通胀目标，但欧洲央行总裁德拉吉及其同僚将会感到宽慰，因为至少是走在正确的方向上。

Heartwood投资管理公司投资主管David Absolon指出，美国通胀预期亦从数年低位反弹。两年期通胀预期已从不久前的1月中的负0.16%升至1.6%。

10年期损益平衡利率，即美债名义收益率和通膨保值债券(TIPS)实质收益率之差，已从1.53%升至1.9%。

摩根大通Global Bond Opportunities Fund基金经理人Iain Stealey表示，只要油价继续持坚，这种升势应该就会继续，使得损益平衡利率向中长期平均水准靠拢，重回2%以上。

他并称，“我们已经见到有一些改善。但可能还有进一步上升的空间。”

另一个投资者可望从油价上涨中获益的领域是美国能源业高收益债券。随着油价回升，今年该债券表现优于整体指数。