更新版 1-中国公开市场：连续第三次空窗操作，因降准后资金全面宽松

* 央行公开市场连续第三次暂停操作

* 降准后资金供给全线宽松，预期亦乐观

* 货币市场利率已跌至阶段性低位

* 市场预期空窗操作或延续 (增加更多细节)

路透上海4月28日 - 中国央行公开市场周二仍按兵不动，自央行年内第二次降准后，公开市场操作已连续暂停三次。市场人士表示，降准催化下资金供给已全面宽松，回购利率连续下行，公开市场操作必要性也已下降。

他们并指出，近期市场对于央行推出更多宽松政策的预期升温，作为例行的货币政策工具--公开市场操作暂退居二线，在后续资金面乐观预期之下，短期内空窗操作或将延续。

“应该还会消停一阵子吧，周四可能也是零操作；毕竟（货币）市场利率已经比公开市场利率低太多了。”华南一银行交易员表示。

北京时间11:00，银行间市场七天期回购 最新加权利率报在2.4313%，较3月初下降近250个基点(bp)，且为13个半月来低点。

据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

上海一银行交易员提到，市场近期关注点更多在于央行会否启用创新的货币政策工具进一步宽松，而作为传统的政策工具，“公开市场看点大概不多”。

路透援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

中国央行继超预期力度降准之后，上周公开市场顺势暂停操作，在到期资金对冲下，连续第三周净回笼。分析人士认为，总量宽松背景下，逆回购短期操作意义大打折扣，资金面形势及预期均偏乐观，预计公开市场暂时维持空窗可能性较大。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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