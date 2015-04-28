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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 09:45 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆限于窄幅区间，日股涨势予以支撑

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    * 美元/日圆亚洲时段守在119.02-20的窄幅区间，基本在119.10-15
    * 日本市场自119.00之后有买单，在118.75下方和昨日低点118.77挂
有停止单
    * 纽约市场低点118.90存在一些支撑，持平一目均衡云区底部118.94
    * 上档受限，但日经指数提供支撑。日经指数日内涨0.7%或130.22点
    * 技术阻力位在100日移动均线切入位119.31、一目均衡转换线切入
位119.31和一目均衡基准线切入位119.58
    * 成交量较低，东京市场明日假期，日本黄金周假期即将开始
    (完)
        
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 (编译 李爽  审校 白云)

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