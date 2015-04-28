《汇市简讯》美元兑日圆限于窄幅区间，日股涨势予以支撑

0125GMT * 美元/日圆亚洲时段守在119.02-20的窄幅区间，基本在119.10-15 * 日本市场自119.00之后有买单，在118.75下方和昨日低点118.77挂 有停止单 * 纽约市场低点118.90存在一些支撑，持平一目均衡云区底部118.94 * 上档受限，但日经指数提供支撑。日经指数日内涨0.7%或130.22点 * 技术阻力位在100日移动均线切入位119.31、一目均衡转换线切入 位119.31和一目均衡基准线切入位119.58 * 成交量较低，东京市场明日假期，日本黄金周假期即将开始 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 白云)