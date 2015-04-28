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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 09:45 BJT

台湾股市：早盘由升转跌，台积电等权重股上扬

路透台北4月28日 - 台湾股市周二早盘一度上扬0.2%，大盘上日触及
15年高位后投资者人气继续看涨，台积电 和其他权重股涨幅居
前。
    
    加权股价指数 在开盘后几分钟攀升至10,014.28点，但随后很
快落入窄幅区间，0120GMT时下滑0.12%。
    
    该指数周一上涨0.6%，并且盘中自2000年以来首次升越10,000点关口
。
    
    全球晶圆代工龙头台积电上涨0.7%。台湾最大金融控股公司国泰金<2
882.TW>上涨0.2%。(完)

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