台湾股市：早盘由升转跌，台积电等权重股上扬

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月28日 - 台湾股市周二早盘一度上扬0.2%，大盘上日触及 15年高位后投资者人气继续看涨，台积电 和其他权重股涨幅居 前。 加权股价指数 在开盘后几分钟攀升至10,014.28点，但随后很 快落入窄幅区间，0120GMT时下滑0.12%。 该指数周一上涨0.6%，并且盘中自2000年以来首次升越10,000点关口 。 全球晶圆代工龙头台积电上涨0.7%。台湾最大金融控股公司国泰金<2 882.TW>上涨0.2%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。