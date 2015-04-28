《汇市简讯》英镑兑美元限于窄幅区间，或测试1.5500

0135GMT * 英镑兑美元在亚洲市场限于窄幅区间，整理昨日0.3%的涨幅 * 最新民调显示，英国保守党支持率继续领先 * 20日波林格区间扩大，动能研究显示，5、10和20日移动均线上行 * 趋势显示首个目标位在1.5319，为2月至4月跌势的76.4%回档位 * 纽约时段1.5107-1.5263的波动区间构成首道支撑和阻力位 * 技术图：link.reuters.com/dyj64w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 白云)