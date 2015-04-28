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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 09:46 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元限于窄幅区间，或测试1.5500

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    * 英镑兑美元在亚洲市场限于窄幅区间，整理昨日0.3%的涨幅
    * 最新民调显示，英国保守党支持率继续领先
    * 20日波林格区间扩大，动能研究显示，5、10和20日移动均线上行
    * 趋势显示首个目标位在1.5319，为2月至4月跌势的76.4%回档位
    * 纽约时段1.5107-1.5263的波动区间构成首道支撑和阻力位
    * 技术图：link.reuters.com/dyj64w
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 白云)

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