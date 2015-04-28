国际油市：伊朗拟于2016年启动南帕斯气田的石油生产--国家媒体

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透迪拜4月27日 - 据伊朗官方媒体报道，石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗计划在明年投产境内的全球最大气田，这是该国将原油日产量上调到至少300万桶战略计划的一部分。
据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周一报导，南帕斯(South Pars)气田开发项目经理Ali-Reza Zeighami表示，目前正在钻探新井，将于伊朗下一财年下半年投入运营。伊朗下个财年从2016年3月开始。
“预计第一阶段将从南帕斯气田油层中开采20,000-35,000桶油，”石油部网站Shana援引他的话称。
据伊朗伊斯兰共和国通讯社提供的信息，南帕斯油层预估石油储量达70亿桶。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。