国际油市：伊朗拟于2016年启动南帕斯气田的石油生产--国家媒体

路透迪拜4月27日 - 据伊朗官方媒体报道，石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗计划在明年投产境内的全球最大气田，这是该国将原油日产量上调到至少300万桶战略计划的一部分。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周一报导，南帕斯(South Pars)气田开发项目经理Ali-Reza Zeighami表示，目前正在钻探新井，将于伊朗下一财年下半年投入运营。伊朗下个财年从2016年3月开始。

“预计第一阶段将从南帕斯气田油层中开采20,000-35,000桶油，”石油部网站Shana援引他的话称。