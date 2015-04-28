欧洲经济：英国若退出欧盟，其长期经济前景将遭受沉重打击--调查

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
这项调查称，“如果将削弱创新力和伦敦作为金融中心的影响力等经济后果一起纳入考量，那么在这种不利的假设情况下，GDP可能减少14个百分点。”
据德国机构称，一旦退出欧盟，那么英国GDP减损的幅度将视能否同欧洲达成自由贸易协定而定。金融服务、化学、机械工程和汽车工业恐怕会受到很大冲击。
调查发现，德国和其他欧盟国家遭受的损失将会少的多。英国若退出欧盟，2030年之前德国每年GDP的损失可能介于0.3至2个百分点间；爱尔兰、卢森堡、比利时、瑞典、马耳他和塞浦路斯承受的打击会比较大。(完)
(编译 汪红英/孙茉莉; 审校 张荻/戴素萍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。