欧洲经济：英国若退出欧盟，其长期经济前景将遭受沉重打击--调查

这项调查称，“如果将削弱创新力和伦敦作为金融中心的影响力等经济后果一起纳入考量，那么在这种不利的假设情况下，GDP可能减少14个百分点。”

据德国机构称，一旦退出欧盟，那么英国GDP减损的幅度将视能否同欧洲达成自由贸易协定而定。金融服务、化学、机械工程和汽车工业恐怕会受到很大冲击。

调查发现，德国和其他欧盟国家遭受的损失将会少的多。英国若退出欧盟，2030年之前德国每年GDP的损失可能介于0.3至2个百分点间；爱尔兰、卢森堡、比利时、瑞典、马耳他和塞浦路斯承受的打击会比较大。(完)