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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 10:17 BJT

韩元汇率：日圆下跌后，韩国当局似加大干预力度--交易员

由于尚不能直接进行日圆 兑韩元交易，外汇监管部门通常采取干预美元/韩元市场的方式来抑制韩元涨势，强化当地出口商的价格竞争优势。

韩国企划财政部拒绝就日圆水平置评。

截至0200GMT，韩元兑日圆下跌0.2%左右，抹去稍早在本地外汇市场开盘后录得的涨幅。韩元兑美元则上涨0.2%。

韩国央行总裁周二稍早表达担忧，称日圆全线走软和中国经济疲软对韩国经济十分不利，并有损韩国的出口。(完) (编译 白云/刘秀红；审校 王丽鑫/杜明霞)

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