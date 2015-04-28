韩元汇率：日圆下跌后，韩国当局似加大干预力度--交易员

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
由于尚不能直接进行日圆 兑韩元交易，外汇监管部门通常采取干预美元/韩元市场的方式来抑制韩元涨势，强化当地出口商的价格竞争优势。
韩国企划财政部拒绝就日圆水平置评。
截至0200GMT，韩元兑日圆下跌0.2%左右，抹去稍早在本地外汇市场开盘后录得的涨幅。韩元兑美元则上涨0.2%。
韩国央行总裁周二稍早表达担忧，称日圆全线走软和中国经济疲软对韩国经济十分不利，并有损韩国的出口。(完) (编译 白云/刘秀红；审校 王丽鑫/杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。