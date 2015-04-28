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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 16:46 BJT

表格：英国第一季GDP初值同比增长2.4%，为2013年第四季以来最低增速

分类数据 (单位%)

生产部门 Q1较前季 Q4较前季 Q1较上年同期 Q4较上年同期

农业 -0.2 (0.4) 0.9 (1.6)

矿业/采掘(含石油) -2.1 (0.8) -3.2 (-2.2)

制造业 0.1 (0.2) 1.3 (2.6)

电力,燃气,蒸汽 2.5 (-2.6) 3.3 (-3.7)

供水,排污 -0.5 (1.1) -2.8 (-2.8)

总生产 -0.1 (0.2) 0.5 (1.0)

建筑业 -1.6 (-2.2) -0.8 (4.5)

服务业

物流,旅店,餐饮 1.2 (1.4) 4.7 (5.2)

交通通讯 1.1 (0.9) 5.0 (4.3)

商业,服务和金融 0.1 (1.3) 3.4 (4.1)

政府及其它服务 0.3 (0.0) 0.8 (0.8)

服务业总计 0.5 (0.9) 3.1 (3.4) (完)

(编译 高琦 审校 艾茂林/蔡美珍)

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