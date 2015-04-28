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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月28日

路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           338,250              -175
    锡             9,195              -175
    铅           183,100            -1,725
    锌           476,250            -2,475
    铝         3,838,475            -4,250
    镍           442,950            +6,408
    铝合金        24,200              持平
    NASAA         61,100            +3,420
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据          库存分布             品种        库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅          MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡          MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金      MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA       MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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