重发-日本股市：早盘因对股东回报改善的期望而上涨，发那科跳涨6.6%

(技术原因重发) 路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周二早盘上涨，因发那科(Fanuc) 公布 财报时宣布将派息增加一倍，令市场冀望上市企业的股东回报将会改善。 工业机器人生产企业发那科股价跳涨6.6%至纪录高位，之前该公司表示，计划将大约60 %的合并净利用于向股东派息，高于原来30%目标。 该股为成交第二大个股，为日经指数涨幅贡献高达63个点。 日经指数 在早盘中段上涨0.7%至20,116.90点。 Tokyo Electron Ltd 逆势暴跌15%至六个月低点，为场内成交量最大个股，之 前美国监管机构的反对迫使其与应用材料 合并的计划取消。 出口类股上涨，丰田汽车 涨1.6%，本田汽车 亦升1.4%。 东证股价指数 涨0.6%，报1,627.91点，JPX-日经400指数 升0.6%， 报14,776.21点。(完)