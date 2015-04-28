更新版 1-台湾汇市：外资汇入令台币创近半年高位，惟30.5附近阻力较强

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路透台北4月28日 - 台币兑美元 周二盘中升逾3角，创近半年新高。汇银人士表示，外资持续汇入，但台币升破30.5后，美元买盘陆续出笼，显示该价位附近台币升值阻力较强。

他们指出，今日盘初外资的汇入量能似不若先前，台币升势较为平静；盘初韩元兑美元 也趋升。此外，台股 由升转跌，不排除对台币升势有不利影响。

〞今天外资的(美元)卖压没有很重，出口商小小出来，〞一位大型商银交易人士说。

他们指出，台币升破30.5后，美元买盘出笼主要来自进口商，也不排除是央行的买盘。这可能令台币升势先在30.5附近暂时观望一段时间。

另外一位外商银交易人士认为，时序渐入月底，出口商的卖压随时可能大举出笼，若搭配外资汇入的需求，不排除台币升势再向30.2靠拢。

台币兑美元盘初最高报30.472，涨0.389；此前盘中高点为去年11月3日的30.380。

本地时间11:07，台股 下跌0.3%，但盘中一度触及10,014.28点的逾15年新高。

韩元兑美元 则是上涨至1,070.6，上日收在1,073.0。

市场人士预估，今日台币实质交易区间主要在30.470-30.570间交投。早盘主要交易区间落在30.472-30.558；上交易日区间则在30.551-30.684。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度稍有缩小。一个月远汇报价 暂在30.525/30.545左右，上日纽约盘收在30.405。

交易员预测今日集中交易区间：

•30.470-30.570

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