台湾债市：五年债殖利率早盘横向波动，台债较无受惠外资汇入利多

路透台北4月27日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一盘初在平盘附近整理。交易员表示，近期外资大举汇入，资金大多前进股市，仅有一小部分资金转进债市，台债较无法受惠于外资汇入的利多，短线料台债随美债横向盘整。

他们并指出，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二、周三召开议息会议，美国10年公债殖利率暂且持平整理，静待FOMC会议变数厘清，暂难提供台债明确方向指引，今日104/6殖利率料维持在1%附近窄幅波动。

〞以前外资汇入短券殖利率早就冲下去，这次很多是炒股的资金，有部分钱到债市，但并不多。〞一位大型民营银行台债交易员说。

上述交易员并提及，目前存续期间约二至三年的冷门短券殖利率波动幅度小，且成交量偏少，仅有部分外商银行为去化资金持续购买一些短券部位，显然外资汇入资金大部分都投入股市，从外资连五日买超台股金额累计高达上千亿台币即可得到印证。

当地时间10:24，台湾股市 早盘小跌0.4%，暂报9,928.55点；台币盘初交投一度涨逾3角，创近半年新高 。

美国公债价格周一基本持稳，因有消息暗示希腊与债权人的债务磋商可能取得进展，这抵消了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将暗示有意保持近零利率的预期对公债的提振。指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报1.924%，较周五上扬0.7个基点。

本地时间10:27，104/6殖利率升0.20基点，报1.0040%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.99-1.01%

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