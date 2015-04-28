台湾债市：五年债殖利率早盘横向波动，台债较无受惠外资汇入利多

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月27日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一盘初在平盘附近整理。交易员表示，近期外资大举汇入，资金大多前进股市，仅有一小部分资金转进债市，台债较无法受惠于外资汇入的利多，短线料台债随美债横向盘整。
他们并指出，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二、周三召开议息会议，美国10年公债殖利率暂且持平整理，静待FOMC会议变数厘清，暂难提供台债明确方向指引，今日104/6殖利率料维持在1%附近窄幅波动。
〞以前外资汇入短券殖利率早就冲下去，这次很多是炒股的资金，有部分钱到债市，但并不多。〞一位大型民营银行台债交易员说。
上述交易员并提及，目前存续期间约二至三年的冷门短券殖利率波动幅度小，且成交量偏少，仅有部分外商银行为去化资金持续购买一些短券部位，显然外资汇入资金大部分都投入股市，从外资连五日买超台股金额累计高达上千亿台币即可得到印证。
当地时间10:24，台湾股市 早盘小跌0.4%，暂报9,928.55点；台币盘初交投一度涨逾3角，创近半年新高 。
美国公债价格周一基本持稳，因有消息暗示希腊与债权人的债务磋商可能取得进展，这抵消了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将暗示有意保持近零利率的预期对公债的提振。指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报1.924%，较周五上扬0.7个基点。
本地时间10:27，104/6殖利率升0.20基点，报1.0040%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：0.99-1.01%
以下为最新相关报导连结：
--《综述》欧元区警告希腊，不达成全面改革协议就拿不到金援
--美国债市：公债价格基本持稳，两年期公债标售需求疲弱
--美国股市：受生物科技股跌势拖累收低，但苹果发布业绩后盘后大涨 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。