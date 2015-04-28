《路透基点特写》台湾采取措施，限制银行业者对大陆放贷曝险--TRLPC

融资成本较低，缓解了增提准备金的冲击。台北外汇经纪公司三个月期银行间美元拆借利率(TAIFX)目前报46个基点，为18个月来首次跌破50个基点。该指标利率在2014年3月触及两年高点160个基点。

台湾银行业者是亚洲银团贷款市场上的主要参与者，不过银行人士认为准备金增加对整体市场的影响没有那么严重。

“如果台湾银行业者彻底退出，这不是什么好事情，不过他们的困境已经存在一些时间了，”一家外资银行的银团贷款人士表示。

“这些小插曲一直伴随着台湾银行业者，不是TAIFX上涨，就是公司违约的相关问题，”另一位资深银行人士表示。他并指出，欧洲、日本、香港和新加坡的银行普遍变得更加积极主动。

上周平安国际融资租赁将双档离岸贷款由最初的1亿美元增加至3亿美元，除了担任独家簿记行的德意志银行之外，另有20家银行承诺提供贷款。这些银行非常多元，除了中国内地、香港、韩国和台湾的银行业者之外，还有一些来自亚洲其他地区。(完)