全球金融：低利率迫使养老金冒更大风险以确保未来收益--澳洲央行总裁

路透悉尼4月28日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示，全球低利率迫使储蓄者要冒更大的风险，才能确保未来有充足的收入，同样是即将退休的人，目前这些人的处境要比10年前差很多。

史蒂文斯在谈及金融体系时表示，由于距离下一次政策会议只剩一周时间，他不会对利率发表评论。

他指出，目前债券收益率处在纪录低点，有些国家甚至为负，这就提出了一个有待讨论的问题，养老金系统如何能够产生出足够的现金流入来支应养老需求。

“今天即将离开劳动力大军的人，境况要比10年前同样即将退休的人差很多，”史蒂文斯说。“他们不得不承担多得多的风险，才能产生他们所需要的未来现金流入。”

此外他还表示，全球金融系统不当行为的一些案子拖的时间要比原先所有人的预想都长。

“金融依赖于信用。实际上归根结底，没有别的什么东西可以依赖。如果什么地方信用遭到破坏，就需要修复。”(完)