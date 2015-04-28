香港热股：中国两大油股盘中挫逾4-5%，澄清合并传闻且负面消息浮现

路透香港4月28日 - 中国两大石油企业--中国石油 与中国石化 澄清合并传闻后，投资者开始关注企业自身的负面消息，拖累两股周二早盘盘中曾挫逾4-5%。

中石油周一晚间公布今年首季净利同比大跌82%，因上游业务利润大减且下游业务继续全面亏损。公司并预计，第二季价格延续低位运行、实现原油价同比降幅较大，导致上半年净利大幅下降。

中石油H股今早曾跌5.3%，低探10.08港元；中石化H股亦一度跌4.6%，低探7.28港元，逆转周一涨势。但由于两家公司A股明显走高，H股跌幅略为收窄。

香港时间10:53，中石油与中石化H股均跌逾3%，分别报10.26港元及7.4港元。恒生指数 跌幅亦收窄至0.14%。

中石油与中石化周一晚间发出公告澄清，上市公司及其控股股东均未得到来自任何政府部门有关该项传闻的书面或口头信息。

此外，中石化证实，其副董事长兼母公司中国石油化工集团公司总经理王天普涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查，同日已辞去上市公司所有职务。（完）