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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 11:14 BJT

韩国汇市：韩元升至六个月高点，美联储会议召开在即

“市场人士警惕外汇当局的干预，不愿在1,070韩元上方押注，”Doungbu Securities的分析师Yuna Park说。

0230GMT，三年期公债6月期货 跌0.09点至109.15。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,070.8 1,073.0

日圆/韩元 8.9899/932 8.9711

韩国公债期货 * 109.15 109.24

韩国综合股价指数 2,155.42 2,157.54

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 李爽)

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