新加坡经济：二三季度核心通胀率或放缓，之后料上行--金管局

路透新加坡4月28日 - 新加坡金管局周二称，该国第二季和第三季的核心通胀率或放缓，整体通胀率“未来几个月”或为负。

金管局还表示，随着油价的上涨，明年通胀率料将回到正水平。

其在半年度宏观经济回顾报告中称，2015年石油直接相关项目预计拉低整体通胀率1个百分点，而去年对通胀的贡献也几乎可以忽略不计。

“总体而言，全球油价的大幅度修正预计将进一步压制国内通胀率，而较低的生产成本有可能带来二次效应，”金管局称。

金管局还补充称，虽然就业市场料将保持紧俏，但成本转嫁应维持温和，受到成长缓慢的大环境影响。

金管局表示，第二季和第三季的整体通胀率料较上年同期“略微下滑”，到第四季预计小幅上升。

“虽然整体消费者物价指数(CPI)已经连续数个月同比下滑，不过这主要是源于汽车价格、房屋租金、汽油等石油相关产品的成本以及电价下降，”金管局表示。

自去年11月以来，新加坡整体CPI连续五个月出现同比下降，因2014年下半年开始的全球油价重挫加剧了通胀压力下降局面，此前房屋租金和汽车许可价格的下滑已经让通胀放缓。

服务业成本也已经下降，受医疗补贴提高的影响。新加坡3月核心CPI较上年同期的增幅放缓到1.0%，持平于1月创下的2010年3月以来的最低增幅。

金管局称，第二季和第三季时油价带来的基期效应最明显，核心通胀年率可能在0.4%左右，临近年底和2016年通胀率将上升。

“2016年随着全球油价上涨以及预算举措的影响减退，通胀料上升，”金管局称。

金管局重申，全年来看，2015年核心通胀率料在0.5%-1.5%之间，整体通胀料在负0.5%至正0.5%之间。

金管局称，新加坡今年经济成长可能会在2%-4%之间。

本月稍早，金管局上月意外维持政策不变，称全球经济成长前景改善将有利该国依赖贸易的经济。