投行观点：欧元区一连串债券赎回或将推低欧元--法国巴黎银行

路透伦敦4月27日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师称，未来一周一连串的欧元区债券赎回活动过后，渴求回报的投资者可能会将资金转向欧元区以外的更高收益，这可能将欧元向下推向1.04美元。

欧元区政府本周需向债券投资者连本带利支付约600亿欧元(约合650亿美元)，是新债供应的四倍之多，这笔资金中多数还需要另寻归宿。

摩根大通的数据显示，自去年8月以来，欧元区的投资者平均每月购买300亿欧元外国债券，该投行认为其中多数都是以美元计价。

这就要求投资者抛欧元买美元，从而导致欧元兑美元下跌。

另一方面，据法国巴黎银行策略师称，重新投入欧元区债券的资金将进一步打压债券收益率(殖利率)，因此也会令欧元承压。