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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 11:28 BJT

投行观点：欧元区一连串债券赎回或将推低欧元--法国巴黎银行

路透伦敦4月27日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师称，未来一周一连串的欧元区债券赎回活动过后，渴求回报的投资者可能会将资金转向欧元区以外的更高收益，这可能将欧元向下推向1.04美元。

欧元区政府本周需向债券投资者连本带利支付约600亿欧元(约合650亿美元)，是新债供应的四倍之多，这笔资金中多数还需要另寻归宿。

摩根大通的数据显示，自去年8月以来，欧元区的投资者平均每月购买300亿欧元外国债券，该投行认为其中多数都是以美元计价。

这就要求投资者抛欧元买美元，从而导致欧元兑美元下跌。

另一方面，据法国巴黎银行策略师称，重新投入欧元区债券的资金将进一步打压债券收益率(殖利率)，因此也会令欧元承压。

“从某种程度上讲，这将导致欧元/美元相对利差进一步扩大，成为欧元未来一周的一大阻力，”策略师在发给客户的一份研究报告中写道。“我们仍看空欧元/美元，预期欧元将下探1.04美元。”(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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