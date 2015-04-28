中国债市：财政部要求合理掌握发行时间，加快地方政府债发行和安排

路透上海4月28日 - 中国财政部周二发布通知，要求加快合理掌握债券发行时间，加快地方政府债券发行和安排。具体包括根据国务院确定的重点方面，优先用于保障性安居工程建设、普通公路建设发展、城市地下管网建设改造等重大公益性项目支出等。

今年地方政府债券发行规模大增，且全部转为自发自还模式。除“两会”报告中的6,000亿元人民币一般和专项债券外，还有已经下达的1万亿元地方存量债务置换债券额度。在江苏省推迟原定于上周四(23日)的地方债招标后，至今仍未有地方政府开始发债。

在这份推动地方财政部门履职尽责，奋力发展全面完成各项财税改革管理任务的意见中，财政部称，要根据项目实施进度，按照规定合理调度国库库款，及时做好库款垫付和资金回补国库手续，保障项目融资需求和财政资金安全。

财政部表示，今年以来地方主要经济指标增幅回落，财政收入增速放缓，完成全年经济社会发展主要目标面临一定困难。因此积极创新激励机制，给予地方合理的决策空间，调动地方促进发展、增加公共产品和服务供给的积极性和主动性。

在盘活财政存量资金方面，财政部要求全面核实地方财政、部门存量资金基数，限期办理存量资金收回、交回手续。抓紧制订财政存量资金盘活方案，对统筹使用沉淀的存量资金建立任务清单和时间表，用于增加公共服务供给以及亟需资金支持的重大领域和项目。

同时完善定期清理机制，在目前每年年底清理财政存量资金的基础上，年度执行中再集中清理一次，避免新增结转结余。建立财政存量资金与转移支付安排、地方政府债券发行、库款调拨等挂钩机制。

据已有公告，江苏、安徽、新疆、天津、贵州和山东六省市公布的首批债券规模，累计达2,095亿元。另外有部分省市宣布组建地方债承销团，但未公布地方债发行规模。(完)

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