中国汇市：人民币早盘大涨收复过半昨跌幅，疑似央行入市干预

路透上海4月28日 - 人民币兑美元即期 周二早盘大幅上涨，收复大部分昨日跌幅，中间价则继续刷新逾三个月新高；交易员表示，日内有疑似央行干预，配合中间价稳步升值走势，至少判断人民币不具备下跌空间，维持在6.22-6.1850区间震荡概率偏高。

他们并表示，昨日罕见快速大跌令市场错愕，今天市场显然已经冷静下来，人民币维持之前区间运行的共识依然存在。

“有央行疑似干预吧，市场流动性明显转好，”一股份行交易员指出，“昨日这样快速贬值肯定不合管理层的期望，我们还是认为双向波动，并不看好贬值空间。”

北京时间11:22，人民币兑美元即期报6.2056元，上日收报6.2206元。今日人民币兑美元中间价 为6.1209元，上日中间价为6.122元。

全球汇市方面，欧元周二徘徊在三周高位附近，隔夜走高，因美元全线承压及希腊更加接近获得新援助金的希望重燃。在美联储周三开始政策会议之前，这些数据可能加速美元兑欧元的跌势，也可能使其止跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2725/6.2775，上日尾盘为6.273。

北京时间11:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2072/6.2096元，上一交易日尾盘报6.2158元。