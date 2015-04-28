中国汇市：人民币早盘大涨收复过半昨跌幅，疑似央行入市干预

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月28日 - 人民币兑美元即期 周二早盘大幅上涨，收复大部分昨日跌幅，中间价则继续刷新逾三个月新高；交易员表示，日内有疑似央行干预，配合中间价稳步升值走势，至少判断人民币不具备下跌空间，维持在6.22-6.1850区间震荡概率偏高。
他们并表示，昨日罕见快速大跌令市场错愕，今天市场显然已经冷静下来，人民币维持之前区间运行的共识依然存在。
“有央行疑似干预吧，市场流动性明显转好，”一股份行交易员指出，“昨日这样快速贬值肯定不合管理层的期望，我们还是认为双向波动，并不看好贬值空间。”
北京时间11:22，人民币兑美元即期报6.2056元，上日收报6.2206元。今日人民币兑美元中间价 为6.1209元，上日中间价为6.122元。
全球汇市方面，欧元周二徘徊在三周高位附近，隔夜走高，因美元全线承压及希腊更加接近获得新援助金的希望重燃。在美联储周三开始政策会议之前，这些数据可能加速美元兑欧元的跌势，也可能使其止跌。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2725/6.2775，上日尾盘为6.273。
北京时间11:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2072/6.2096元，上一交易日尾盘报6.2158元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿：张金栋；审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。