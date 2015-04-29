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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 14:17 BJT

新债招标：台湾台电称五年期无担债以1.35%定价，符合市场预期

路透台北4月29日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周三表示，本次无担保公司债标售五年券得标利率为1.35%，七年券得标利率则为1.65%，皆落在市场预估区间的下缘。

根据路透先前的调查显示，台电五年期公司债得标利率料落在1.35-1.40%；七、10年期债得标利率各预计在1.65-1.75%、1.90-2.00%。

台电前次是在今年3月标售公司债，五年券得标利率为1.43%，发行金额48亿台币；七年券得标利率为1.70%，发行金额17亿。

台电本次预定发行总额度75亿台币，其中五年期预定发行25亿台币、七年期预定发行20亿台币、10年期预定发行30亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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