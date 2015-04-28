《全球市场》亚洲股市从七年高位小幅回落，市场等待Fed会议

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日本央行料维持货币政策不变，不过央行可能略微下调本财年通胀预估。消息人士称，虽然可能性不高，但如果本财年通胀率预估调降幅度意外偏高，或是央行官员认为通胀放缓的伤害程度大到足够需要先采取防范行动，则央行官员有可能决定放宽政策。
大宗商品市场方面，原油延续周一跌势，因全球供应充裕，抵销也门(叶门)冲突以及美国石油钻机数下滑的支撑。
周度数据料显示美国原油库存再触高位，此外沙特(沙乌地)阿拉伯表示如有必要，将增加对中国的供应，令交易商在上周油价升至2015年高点后有所警戒。
布兰特原油 下滑约1.1%，至每桶64.12美元，美国原油期货 下跌约1.4%，报每桶56.20美元。(完) (编译 刘秀红/高琦/张明钧/王丽鑫/陈宗琦；审校 杜明霞/戴素萍/于春红//李爽/许娜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。