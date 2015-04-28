中国债市动态：利好刺激消退现券走强仍欠持续性，供给忧虑萦绕不去

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先小跌后回升，利率互换(IRS)亦在昨日大幅走低后稍有反弹。有关中国版QE(量化宽松)将推出的利好在短暂刺激市场走强后，其影响很快消退，在供给忧虑萦绕不去的压力下，现券走强仍欠持续性。
交易员指出，上午招标的国开新债整体仍显偏弱，亦拖累市场信心，考虑到地方政府债大规模发行前，金融债发行仍有“抢进度”的冲动，一级市场对二级市场的压制暂难消。
“先下了两个(基)点，后来慢慢往上，主要一级发太高了，尤其(国开)七年太意外了，现在一级不发还有点信心，一招标就受打击，”上海一银行交易员称。
国开行上午招标的七年期增发债，中标收益率为4.1486%，明显超过此前4.00%的预测均值；同时招标的10年期品种，中标收益率为3.7976%，与3.77%的预测均值接近。
北京一银行交易员谈到，由于供给压力的担忧一直存在，目前现券对于利好消息的反应仍显得力道不足，特别是与IRS的走势相比明显偏弱。
前述上海的银行交易员谈到，今日IRS虽小幅反弹2-3个基点(bp)，但与昨日约15个bp的大跌相比，仅是正常的调整。
路透此前援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。
剩余期限近10年的国开行固息债150210券最新报价收益率 在3.83%/3.79%，上日尾盘为3.80%/3.78%。
国债期货五年期主力合约TF1506 早盘收报98.41元，较上日结算价微跌0.01%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.720元，较上日结算价跌0.05%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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