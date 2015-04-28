中国债市动态：利好刺激消退现券走强仍欠持续性，供给忧虑萦绕不去

路透上海4月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先小跌后回升，利率互换(IRS)亦在昨日大幅走低后稍有反弹。有关中国版QE(量化宽松)将推出的利好在短暂刺激市场走强后，其影响很快消退，在供给忧虑萦绕不去的压力下，现券走强仍欠持续性。

交易员指出，上午招标的国开新债整体仍显偏弱，亦拖累市场信心，考虑到地方政府债大规模发行前，金融债发行仍有“抢进度”的冲动，一级市场对二级市场的压制暂难消。

“先下了两个(基)点，后来慢慢往上，主要一级发太高了，尤其(国开)七年太意外了，现在一级不发还有点信心，一招标就受打击，”上海一银行交易员称。

国开行上午招标的七年期增发债，中标收益率为4.1486%，明显超过此前4.00%的预测均值；同时招标的10年期品种，中标收益率为3.7976%，与3.77%的预测均值接近。

北京一银行交易员谈到，由于供给压力的担忧一直存在，目前现券对于利好消息的反应仍显得力道不足，特别是与IRS的走势相比明显偏弱。

前述上海的银行交易员谈到，今日IRS虽小幅反弹2-3个基点(bp)，但与昨日约15个bp的大跌相比，仅是正常的调整。

路透此前援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

剩余期限近10年的国开行固息债150210券最新报价收益率 在3.83%/3.79%，上日尾盘为3.80%/3.78%。